Дом начальника ГРУ пытались ограбить гастарбайтеры

В дом начальника Главного разведывательного управления Генштаба Игоря Коробова пытался проникнуть вор. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Ночью 27 мая к 59-летнему генерал-лейтенанту Коробову обратились охранники коттеджного поселка в Новой Москве. Они сообщили, что в его доме сработала сигнализация. Глава разведки сразу же обратился в полицию, сообщает издание.

Полицейские, осмотрев место происшествия, обнаружили около окна полупустую пачку сигарет марки «Парламент», а на самом окне — следы взлома. Но в дом преступник не проник. Патрульные пришли к выводу, что вор очень нервничал и, как только услышал сигнализацию, сразу же убежал, отмечает газета.

Просмотрев камеры наблюдения и опросив соседей, полицейские стали искать воров среди рабочих, занятых в поселке. Через два дня были задержаны пятеро граждан Молдавии, которые, возможно, имеют отношение к неудавшейся краже. В соседнем элитном поселке гастарбайтеры уже совершили несколько аналогичных преступлений.