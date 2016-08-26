Два начальника управлений ФСБ подали в отставку

Начальники двух управлений ФСБ России подали рапорты об отставке, передает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах.

По его словам, речь идет о начальниках управлений «Т» и «П», которые, наряду с управлением «К», об увольнении которого СМИ сообщали 3 июня, составляют «костяк» Службы экономической безопасности.

Он также отметил, что действующий глава УСБ ФСБ Сергей Королев может стать руководителем СЭБ, сменив на этом посту Юрия Яковлева, о чьем возможном уходе на пенсию сообщалось 8 июня, а самого Королева на посту главы УСБ может заменить его заместитель Олег Феоктистов.