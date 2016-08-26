ФСБ обыскала офисы форекс-дилера TeleTrade

Полиция и ФСБ пришли с обысками в региональные офисы компании одного из крупнейших российских форекс-дилеров — TeleTrade, изъяв документы и компьютерную технику, сообщает РИА Новости.

сотрудников компании заподозрили в махинациях на сотни миллионов рублей с деньгами, поступившими от тысяч клиентов по всей стране. «Следователи считают, что полученные от клиентов для игры на бирже «Форекс» деньги были в действительности выведены и похищены», — пояснил источник.

Правоохранительные органы провели обыски в Удмуртии, Новосибирской и Самарской областях, а также в Москве. По заявленным фактам возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», отмечает агентство.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники антикоррупционного главка ведомства провели обыски в офисах одного из крупнейших в стране форекс-дилеров. Она указывала, что форекс-дилер подозревается в обмане тысяч клиентов на сотни миллионов рублей. Название организации Волк не называла.

Международная частная финансовая группа компаний TeleTrade создана в 1994 году. Согласно сведениям на ее интернет-сайте, компании, объединенные этим брендом, оказывают услуги «по доступу к торговле финансовыми инструментами» розничным клиентам по всему миру. Представительства группы и офисы ее партнеров присутствуют в 26 странах мира.

В России TeleTrade, по информации с ее сайта, входит в тройку лидеров рынка Forex и владеет «самой крупной региональной партнерской сетью» в 124 городах страны.