СКР завершил расследования дела об убийстве Немцова

В ведомстве напомнили, что фигурантами уголовного дела являются Заур Дадаев, Шадид Губашев, Анзор Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Все они получили ранее обвинения в наемном убийстве в составе организованной группы. Фигурантам предъявлены также обвинения в незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия. Им грозят пожизненные сроки, указывается в сообщении.

В СКР уточнили, что мотив убийства — корыстный. Из полученных следователями данных следует, что исполнителям предложили вознаграждение в 15 млн рублей.

По данным следователей, участники группировки начали готовиться к преступлению в сентябре 2014 года. Этот факт исключает версию об убийстве из-за поддержки оппозиционером карикатуры на пророка Мухаммеда, которую французский журнал Charlie Hebdo напечатал в январе 2015 года, говорится в пресс-релизе.

В сообщении подчеркнули, что расследование выделенного в отдельное производство дела в отношении заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова и в отношении других неустановленных лиц продолжается. Мухудинов с ноября 2015 года находится в международном розыске.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В 1990-х годах он занимал посты в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.