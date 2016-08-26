УЕФА разрешил сборной России сыграть с Уэльсом в траурных повязках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил сборной России по футболу выйти на матч Евро-2016 со сборной Уэльса в траурных повязках в память о погибших в Карелии детях, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

На данный момент сборная России занимает последнее место в своем квартете, но в случае победы над Уэльсом может выйти в плей-офф турнира.

Ранее капитан сборной Василий Березуцкий заявил, что национальная команда намерена выйти на матч с валлийцами в траурных повязках.

18 июня группа школьников и инструкторов, которые отдыхали в лагере в Карелии, отправилась в поход на трех лодках и попала в шторм. В результате 14 детей погибли. Из Москвы в Карелию направлены представители МЧС, врачи и психологи.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с трагедией понедельник в Москве объявлен днем траура.