Медведев предложил Володину вернуться в Госдуму

Премьер-министр и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил включить заместителя главы Администрации президента Вячеслава Володина в список кандидатов в депутаты от партии, передает «Интерфакс».

Предполагается, что Володин будет баллотироваться в 15-м округе, включающем Волгоградскую, Саратовскую, Пензенскую и Тамбовскую области.

Среди других известных людей, которых планируется включить в предвыборный список ЕР – прокурор Крыма Наталья Поклонская, режиссер Станислав Говорухин, полярник Артур Чилингаров, командующий ВДВ Владимир Шаманов. Также в списке будут 19 глав регионов, их приводит «Интерфакс».

Володин был депутатом Госдумы с третьего по пятый созыв, а в 2010 году перешел на работу в правительство, потом – в АП, где курировал внутреннюю политику.