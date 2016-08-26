Путин и Эрдоган созвонились: сняты ограничения для российских туристов на посещение Турции

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - первое общение руководителей двух стран более чем за семь месяцев полного отсутствия двусторонних контактов. Переговоры были запланированы после письма президента Эрдогана, в котором он выразил сожаление в связи с тем, что российский Су-24 был сбит в ноябре 2015 года.

На официальном сайте президента Турции сообщение о содержании переговоров появилось быстрее, чем на сайте Кремля. В пресс-службе Эрдогана отметили, что главы государств "подчеркнули важность нормализации двусторонних отношений" и заявили о необходимости предпринять совместные шаги по активизации политического, экономического и гуманитарного сотрудничества.

Лидеры также подчеркнули свою приверженность борьбе с терроризмом. Путин еще раз осудил теракты в Стамбуле и передал турецкому народу в лице его президента свои соболезнования.

Как пишет газета Hurriyet Daily News, беседа продолжалась около 45 минут и была "очень позитивной". Источники Reuters в окружении Эрдогана также отметили "продуктивный" характер разговора.

В Кремле подтвердили сообщение пресс-службы Эрдогана о том, что российский и турецкий президенты договорились о личной встрече и добавили, что РФ планирует снять ограничения для российских туристов на посещение Турции. Договоренность об этом достигнута, передает ТАСС.

Путин заявил, что поручит кабмину начать переговоры с Турцией, чтобы восстановить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Телефонный разговор двух лидеров должен был состояться 28 июня, однако вечером в этот день в Стамбуле произошел теракт, унесший более 30 жертв. 29 июня президент России, как и многие другие политические лидеры, выразил соболезнования турецкому народу.

