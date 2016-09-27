Медведев распорядился отменить санкции против Турции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить поэтапную отмену санкций против Турции. Члены кабинета министров должны представить свои предложения по этому вопросу.

«Необходимо, с одной стороны, отменять эти ограничения с учетом улучшения общеполитического фона, но не в ущерб российским производителям и тем партнерам, которые уже заняли высвободившиеся ниши», — сказал Медведев.

Глава правительства также высказался за возобновление чартерных рейсов в Турцию. При этом он заявил, что турецкие власти должны дать гарантии безопасности российских туристов.

Россия и Турция начали восстанавливать отношения после телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин поручил правительству России начать работу по возобновлению сотрудничества с Турцией. В частности, было решено отменить запрет на организованный туризм в эту страну.

Переговоры состоялись после того, как Эрдоган отправил Путину письмо о восстановлении отношений. В кремлевской администрации заявили, что президент Турции принес извинения за катастрофу российского бомбардировщика Су-24, сбитого турецкими истребителями. В правительстве Турции утверждают, что Эрдоган выразил сожаления, но не приносил извинений.

После крушения Су-24 Россия запретила импорт продуктов из Турции, отменила безвизовый режим и запретила работодателям нанимать турецких сотрудников по определенным видам деятельности.