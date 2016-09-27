Детский омбудсмен Астахов отправлен в отставку

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов написал заявление об отставке, сообщает РБК со ссылкой на близких к Кремлю и руководству Госдумы собеседников.

Ранее в пресс-службе омбудсмена заявили, что им ничего не известно о его возможной отставке. Сам Астахов недоступен для комментариев.

Астахов 23 июня навещал в больнице детей, переживших шторм на карельском Сямозере. «РЕН ТВ» опубликовал запись, где Астахов спрашивает у одной из девочек: «Ну что, как поплавали?»

Уполномоченный позднее объяснил, что его слова грубо вырвали из контекста. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «не раздувать эту ситуацию». По мнению Пескова, «ни о каком сарказме или еще о чем-то речи не идет, это, наверное, неловкая фигура речи».

Дети, отдыхавшие в карельском лагере «Парк-отель Сямозеро», попали в шторм 18 июня во время лодочной прогулки по озеру, погибли 14 школьников.

Астахов занимал должность уполномоченного по правам ребенка с 2009 года. До этого он был адвокатом, после назначения на должность омбудсмена Астахов приостановил адвокатский статус.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов не собирается уходить с занимаемой должности. Информацию о том, что омбудсмен написал заявление на увольнение, опроверг представитель пресс-службы Ренат Абдеев.