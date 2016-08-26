 Rambler's Top100
Путин обвенчался с Алиной Кабаевой в Иверском монастыре
Кабаева родила второго ребенка от Путина
У Людмилы Путиной молодой муж (ФОТО)
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Лениградская Правда
26 АВГУСТА 2016, ПЯТНИЦА
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Сотрудники ФСБ пришли с обысками на «Эхо Москвы»
5.07.2016

Сотрудники ФСБ провели следственные действия в редакции радиостанции «Эхо Москвы» по делу политолога Андрея Пионтковского, сообщил «Интерфаксу» заместитель главного редактора радиостанции Владимир Варфоломеев.

ФСБ в течение двух часов изымала служебную переписку, связанную с публикацией Пионтковского на сайте «Эха», ставшей причиной для уголовного дела. Несколько сотрудников радиостанции, как отмечается, получили повестки на допрос.

Как уточнил главред «Эха» Алексей Венедиктов, ФСБ пришла на радиостанцию по запросу депутата Ирины Яровой, известной, в частности, как автор «антитеррористических» законопроектов.

В спецслужбе отчитались, что выемку документов проводили в рамках дела по статье о призывах к нарушению территориальной целостности России.

Речь идет о январской публикации Пионтковского «Бомба, готовая взорваться». Статья, в которой говорилось о необходимости отделения Чечни от России, возмутила парламентариев северкавказской республики.

Политолог Пионтковский, после того, как правоохранительные органы начали проверку, покинул Россию.


| | Поделиться

Новости
Медведев пообещало каждому пенсионеру по пять тысяч рублей
23.08.2016
Правительство РФ приняло решение о единовременной выплате пенсионерам вместо индексации пенсий. «Это решение потребует дополнительно более 200 миллиардов рублей», — заявил глава правительства.
Путин поручил разобраться с энергокомпанией Вексельберга в Коми
17.08.2016
Путин пообещал обратить внимание правоохранителей на проблему неготовности части энергосистемы Коми к зиме.
Жена Сечина решила уничтожить "Новую газету"
15.08.2016
Ольга Сечина подала иск к «Новой газете». В нем она потребовала удалить статью «Секрет «Принцессы Ольги» с сайта издания и уничтожить все номера газеты с расследованием.
Дайджест федеральных СМИ
Сечинский спецназ
22.08.2016
В центральном аппарате ФСБ продолжаются масштабные зачистки: лишился своего кабинета 1-й заместитель начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ генерал Олег Феоктистов.
Чайка пойдет по шпалам
17.08.2016
Правительство близко к согласованию продажи 25% акций подконтрольного РЖД производителя шпал - компании "Бетэлтранс" (БЭТ). В результате сделки контроль над компанией перейдет к структурам сына генпрокурора России Юрия Чайки.
Черная RFID-метка для главы ФТС Бельянинова
29.07.2016, LIFE
Бельянинов погорел на RFID-метках (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация товаров) ― ими планируется оснастить весб ввозимый из-за границы товар. В этом чипе хранится вся цепочка информации о ввезённой продукции ― от производителя до конечного продавца.
Руководители СК брали взятки часами
21.07.2016
В ходе обысков у высокопоставленных сотрудников Следственного комитета, арестованных 19 июля по подозрению в получении взятки в 1 млн долларов, были обнаружены крупные суммы денег и коллекция дорогих часов.
Туфли Медведева от Jimmy Choo
6.07.2016
Борцы с коррупцией обратили внимание на то, что Медведев обут в лоферы Jimmy Choo Peter стоимостью около 50 тыс. рублей.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Барсукова приговорили к 23 годам колонии
18.08.2016
Владимир Барсуков (Кумарин) приговорен к 23 годам колонии строгого режима за покушение на жизнь своего бизнес-партнера.
Как получить госзаказы, не выходя из СИЗО
4.08.2016
Фирма «Антарес», выигравшая за полмиллиарда три конкурса комитета по строительству, скорее всего, останется без контрактов.
Банк Ебралидзе приостановил деятельность
4.08.2016
Центробанк парализовал деятельность старейшего частного банка Петербурга – Констанс-Банка Александра Ебралидзе.
Халка продали китайцам за 56 млн. евро
30.06.2016
Форвард российского клуба "Зенит" Халк в четверг, 30 июня, официально сменил свою команду.
«Яндекс» отказал Пригожину в забвении
1.06.2016
Миллиардер Евгений Пригожин не предоставил достаточных оснований для удаления статей из поисковой выдачи.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2016
01 02 03 04 05 06
07 08
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2016
01 03 05 06 08
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2016
01 02 03 04 05 06
07 08
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru