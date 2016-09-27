Сотрудники ФСБ пришли с обысками на «Эхо Москвы»

Сотрудники ФСБ провели следственные действия в редакции радиостанции «Эхо Москвы» по делу политолога Андрея Пионтковского, сообщил «Интерфаксу» заместитель главного редактора радиостанции Владимир Варфоломеев.

ФСБ в течение двух часов изымала служебную переписку, связанную с публикацией Пионтковского на сайте «Эха», ставшей причиной для уголовного дела. Несколько сотрудников радиостанции, как отмечается, получили повестки на допрос.

Как уточнил главред «Эха» Алексей Венедиктов, ФСБ пришла на радиостанцию по запросу депутата Ирины Яровой, известной, в частности, как автор «антитеррористических» законопроектов.

В спецслужбе отчитались, что выемку документов проводили в рамках дела по статье о призывах к нарушению территориальной целостности России.

Речь идет о январской публикации Пионтковского «Бомба, готовая взорваться». Статья, в которой говорилось о необходимости отделения Чечни от России, возмутила парламентариев северкавказской республики.

Политолог Пионтковский, после того, как правоохранительные органы начали проверку, покинул Россию.