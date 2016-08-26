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Путин подписал антитеррористический "пакет Яровой"
7.07.2016

Президент России Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов, получивших название «пакет Яровой», которые ранее принял парламент, передает РИА Новости.

Как заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, кроме того,президент поручил правительству мониторить ход реализации закона, чтобы при необходимости снизить возможные риски.

«При необходимости, если будут выявляться действительно какие-то нежелательные проявления, правительство по поручению президента будет принимать соответствующие меры», - заявил Песков.

Госдума приняла пакет антитеррористических законопроектов. Ранее была принята поправка о снижении возраста привлечения к уголовной ответственности за участие в террористических организациях и другие преступления до 14 лет.  Накануне пакет документов был одобрен Советом Федерации.

Согласно принятому закону, интернет-компании должны будут хранить информацию о фактах приема и передачи звонков, текстовых сообщений, фотографий, звуков и видео на территории России в течение одного года, а операторы связи — в течение трех лет, при этом срок хранения содержания разговоров и переписки составит до шести месяцев. Все эти нововведения будут способствовать удорожанию прежде всего сотовой связи в России.

Операторы связи также должны будут предоставлять по требованию правоохранительных органов информацию о пользователях и оказанных им услугах. Мессенджеры и соцсети обязали при использовании дополнительного кодирования сообщений предоставлять ФСБ ключи для их декодирования.

Президент России Владимир Путин поручил просчитать финансовые затраты для организации производства отечественного программного обеспечения (ПО) и оборудования, необходимого для хранения информации в соответствии с «пакетом Яровой».

Минпромторгу совместно с Минкомсвязи необходимо будет провести анализ и представить предложения по финансовым затратам и срокам на организацию производства отечественного оборудования и ПО для хранения и обработки голосовой информации, текста, изображений, звуков, видео и иных электронных сообщений пользователей сети.

Соответствующий доклад глава Минпромторга Денис Мантуров и глава Минкомсвязи Николай Никифоров должны представить до 1 сентября 2016 года.

Путин также поручил ФСБ утвердить порядок сертификации средств кодирования при передаче сообщений в интернете и регламентировать процесс передачи ключей шифрования органам безопасности. Это должно быть сделано до 20 июля 2016 года.


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