В России отменили свидетельства о регистрации недвижимости

В России незаметно для большинства граждан прошла серьезная реформа в сфере недвижимости. Власти отменили свидетельства о регистрации недвижимости — теперь вместо постоянного свидетельства собственникам нужно будет каждый раз получать выписки из реестра прав собственности.

Об отмене привычных свидетельств сообщили в свердловском управлении Росреестра.

«Управление Росреестра по Свердловской области сообщает, что с 15 июля текущего года государственная регистрация прав на недвижимое имущество будет удостоверяться исключительно выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)», — заявили в ведомстве.

Таким образом, имеющиеся у россиян на руках свидетельства больше не подтверждают их права собственности на квартиры и другое имущество. Чтобы совершать сделки или другие действия, теперь гражданам нужно будет всякий раз обращаться в Росреестр и получать выписку из ЕГРП.

«Отмена свидетельств о праве собственности призвана укрепить гарантию зарегистрированных прав, а также минимизировать угрозу мошенничества с бланками этих документов. Напоминаем, что выписку, подтверждающую регистрацию прав, любой желающий может заказать на сайте Росреестра как в электронном, так и в бумажном виде», — поясняют в ведомстве.