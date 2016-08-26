Путин выдал бразильскому футболисту российский паспорт

Бразильский футболист Марио Фернандес, играющий за ЦСКА, получит российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее 12 июля Фернандес подтвердил, что хотел бы играть за сборную России. По его словам, он еще раз обсудил этот вопрос с руководством ЦСКА, где он играет на позиции защитника.

О том, что бразилец подал документы для получения российского паспорта, в середине мая рассказал президент ЦСКА Евгений Гинер. За российский клуб Фернандес играет с 2012 года.