СК и МВД проверяют бывшего главу РЖД Якунина

МВД России по Москве передало в Следственный комитет материалы проверки в отношении экс-главы РЖД Владимира Якунина, передает RNS.

Отмечается, что материалы переданы в СК России на основании п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК России (о передаче сообщения о преступлении по подследственности), ст. 151 УПК России (подследственность) и ст. 152 УПК России (определяет место проведения предварительного расследования).

Ранее СМИ сообщили, что МВД начало в отношении Якунина проверку. В сообщении говорилось о причастности семьи Якунина к веб-системе «Универсальная финансовая система» (УФС), которая занимается продажей электронных билетов РЖД.

В свою очередь, управление на транспорте МВД по ЦФО не подтверждало начало проверки в отношении экс-главы РЖД Владимира Якунина.