Сечин строит дворец на Рублевке на участке стоимостью в 110 млн. долларов

Глава "Роснефти" Игорь Сечин строит дом в Барвихе на земле, покупка которой по рыночной стоимости обошлась бы более чем в 110 млн долларов, утверждают "Ведомости".

По данным газеты, с осени 2014 года Сечин строит новый дом на Рублевке, возле клинического санатория "Барвиха" управделами президента (УДП). Участок Сечина площадью 3 га расположился в центре нового поселка, у которого пока нет названия. Он скрыт от чужих глаз сплошным забором и 100-метровой полосой соснового бора. Рядом участки площадью 3,4 га купили еще три человека с такой же фамилией, включая двух детей руководителя нефтяной компании.

"Ведомостям" не удалось выяснить, у кого Сечин приобрел свои гектары и на каких условиях. Но газета смогла оценить стоимость покупки, если бы цена была рыночной. Участок Сечина в 2014 году стоил бы 60 млн долларов. А участки, купленные в 2015 году его детьми Иваном Сечиным, Ингой Каримовой, а также Варварой Сечиной (ее статус в "Роснефти" отказались раскрыть) - еще 51 млн.

Судя по спутниковым снимкам, Сечин ведет активное строительство огромного дворца, указывают "Ведомости".

В "Роснефти" указали, что не комментируют личную жизнь сотрудников компании.

При этом его соседка, супруга Сергея Чемезова, срочно выставила свой только что построенный дворец на продажу.

В декларации о доходах за 2014 год глава "Ростеха" Чемезов указал, что у его жены Екатерины Игнатовой появился загородный дом площадью 4442,5 кв. м. Дом на Рублевке такой же площади в октябре прошлого года выставили на продажу сразу несколько агентств. С мая 2016 года цена предложения - 30 млн долларов. Представитель "Ростеха" не стала отрицать, что речь идет именно о доме Игнатовой.

Игнатова не захотела рассказать, почему продает только что построенный дом.

Анонимный "руководитель крупной нефтяной компании" заявил газете, что Игнатовой перестали нравиться соседи. А бывший чиновник прокомментировал: "Скорее лев возляжет с агнцем, чем Сечин и Чемезов будут соседями: их интересы слишком часто пересекались".

