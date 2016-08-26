В Киеве взорван журналист Павел Шеремет

Автомобиль с журналистом Павлом Шереметом взорвался в Киеве на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко напротив ресторана «Макдоналдс», сообщает «Украинская правда».



По данным издания, взрыв прогремел в 7:45 по местному времени, в то время как Шеремет находился за рулем. Журналист ехал на утренний эфир радио "Вести".



Автомобиль принадлежал руководителю «Украинской правды» Алене Притуле. Ее самой в машине не было.

Пресс-секретарь МВД Артем Шевченко​ сказал журналистам, что, по предварительной версии, причиной взрыва стало взрывное устройство. Полиция предварительно квалифицирует взрыв как умышленное убийство.

Президент Украины Петр Порошенко в Twitter назвал «шоком» сообщение о гибели Шеремета, которого он лично знал. Он выразил соболезнования и пообещал наказать виновных.

Тележурналист пять лет жил в Киеве, работал в издании «Украинская правда» и был ведущим на радио «Вести». Как пишет «Новая газета» со ссылкой на друзей Шеремета, в последнее время он и его гражданская жена Притула жаловались на слежку за ними.

В апреле 2000 года Алена Притула вместе с Георгием Гонгадзе основала интернет-издание «Украинская правда». Гонгадзе стал главным редактором, а Притула — его заместителем. Убийство Гонгадзе, который открыто протестовал против растущей государственной цензуры, привлекло международное внимание к состоянию свободы слова на Украине. У Притулы был роман с женатым Гонгадзе с 1997 года. Именно её квартиру Гонгадзе покинул перед тем, как его в последний раз видели живым. Роль журналистки в смерти Гонгадзе до сих пор не ясна.

