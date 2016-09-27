Китайский производитель подал в суд на Чубайса

Китайский производитель солнечных батарей Trina Solar Limited подал иск в Арбитражный суд Москвы против «Роснано» и зарегистрированной на Кипре компании Solaricos Trading Ltd, сообщает РИА Новости в понедельник, 25 июля.

Компания требует взыскать убытки в размере 17,3 миллиона долларов в связи с неисполнением ответчиками обязательств по договору поставки.

Представители китайского производителя пояснили агентству, что иск связан с договором о поставках Trina Solar Limited поликремния, произведенного компанией «Нитол», подконтрольной «Роснано». Ранее Trina Solar Limited отказалась от договора с «Нитолом» и потребовала вернуть сумму предоплаты по контракту.

В феврале 2015 года в Trina Solar полностью разорвали контракт с российской компанией «Нитол» после получения оговоренных объемов сырья в конце 2009 года. «Качество полученного сырья было настолько низким, что выгоднее было отказаться от сотрудничества, чем ожидать перепоставок в соответствии с оговоренными стандартами. Выход из проекта стоил 11 миллионов долларов, предоплаченных "Нитолу" после заключения контракта», — отметили в Trina Solar.

Реализовать проект создания первого в России крупномасштабного производства поликремния для солнечных батарей «Роснано» пыталось в 2009-2013 годах. Но время для запуска проекта было выбрано крайне неудачно, в период с 2008 по 2012 год мировые цены на поликремний упали с 300-400 долларов до 16 долларов за килограмм. В результате в конце 2013 года глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о закрытии проекта «Нитол» из-за нерентабельности, а в конце января 2015 года госкорпорация продала свою долю частным инвесторам за 177 миллионов рублей.