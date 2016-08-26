Кремль засекретил график президента Путина для СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль перестанет отправлять информационным агентствам анонс рабочего графика президента. Такое решение было принято по причине того, что рабочие планы главы государства могут меняться, а сам анонс не является гарантией визита Владимира Путина на то или иное мероприятие.

"Получая такие материалы, многие воспринимают их как утвержденные и подтвержденные и потом делают соответствующие заявления", – передает РБК слова Пескова.

Ранее, западные СМИ стали распространять информацию о том, что будто президент заболел и поэтому не появляется на публике. В Кремле эту информацию опровергли, заявив, что Владимир Путин работает у себя в резиденции.