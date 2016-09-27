Медведев уволил главу ФТС

«Освободить Бельянинова Андрея Юрьевича от должности руководителя Федеральной таможенной службы по его просьбе», — говорится в тексте распоряжения Медведева от 28 июля 2016. Одновременно с этим премьер Медведев назначил на должность главы ФТС Владимира Булавина, который указом президент Владимира Путина в четверг был освобожден от должности полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе.



Накануне в Федеральной таможенной службе, комментируя информацию о возможной отставке Бельянинова, говорили, что это невозможно. «Вы побольше слушайте. Этого просто не может быть, потому что не может быть никогда», — говорила агентству ТАСС начальник правового управления ФТС Лариса Черкесова. Ранее сообщалось, что Бельянинов написал прошение об отставке на имя президента еще в начале 2016 года. Но по-тихому уйти не получилось.

26 июля следователи провели обыски в доме и в служебном кабинете главы ФТС Бельянинова. Следственные мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела, по факту незаконного перемещения через границу алкогольной продукции в крупном размере и неуплаты обязательных таможенных платежей. Во время обысков у главы ФТС было обнаружено 9,5 млн руб., $390 тыс. и €350 тыс.