РЖД приступило к реализации проекта "Ветер"

«Центральная пригородная пассажирская компания» планирует ускорить ряд маршрутов, соединяющих российские города. Всего скорость будет увеличена по 15 направлением. Проект носит название «Ветер».

Два из этих 15 маршрутов будут начинаться из Санкт-Петребурга, а остальные 13 из Москвы, сообщает М24.ru

В среднем планируется увеличить скорость по этим направлениям на 25%. Так поезд Москва-Ярославль должен будет идти из одного города в другой 3 часа 12 минут, до Брянска из столицы можно будет доехать за 4 часа 18 минут, а из Санкт-Петребурга до Петрозаводска всего за 4 часа 36 минут.

Почти во всех городах, куда планируется провести модернизированные маршруты, информационные сайты сообщают об этой новости.

Это крайне востребованное направление транспортных услуг, ведь некоторые города, такие как Кострома, вообще не имеют пассажирской авиационной связи с Москвой. И у людей остаются лишь автобусы и пассажирские поезда. Скоростные железнодорожные маршруты выгодно отличаются и от первых и от вторых.

Помимо указанных городов, сообщает «Смоленская народная газета», появятся следующие скоростные маршруты:

Москва – Смоленск (4 часа 30 минут);

Москва – Нижний Новгород (3 часа 42 минуты);

Москва – Тамбов (5 часов);

Москва – Череповец (6 часов 54 минуты);

Москва – Саранск (7 часов);

Москва – Псков (8 часов 54 минуты);

Москва – Белгород (7 часов 42 минут);

Москва – Пенза, через Рузаевку (8 часов 18 минут);

Москва – Чебоксары (8 часов 30 минут);

Москва – Казань (8 часов 48 минут);

Санкт Петербург – Вологда (6 часов 48 минут).