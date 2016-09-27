Жена Сечина решила уничтожить "Новую газету"

Как сообщает «Новая газета», 15 августа редакция получила иск Ольги Сечиной. Иск подан в Басманный суд по факту публикации статьи «Секрет «Принцессы Ольги». Как руководитель «Роснефти» Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?», вышедшей в газете 1 августа.



В иске говорится, что автор публикации Роман Анин и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов нарушили право Сечиной на неприкосновенность частной жизни. Истец потребовала удалить материал с сайта «Новой газеты», а все номера газеты от 1 августа 2016 года уничтожить.

Пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова подтвердила РБК получение иска. «В суде мы будем готовы обсуждать, что из расследования Романа Анина может являться вмешательством в частную жизнь, а что нет. В любом случае мы выполним решение суда», — сказала она. По словам Прусенковой, есть подозрение, что понимание частной жизни у «Новой газеты» и Ольги Сечиной «несколько отличается».



​Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил РБК, что жена Игоря Сечина Ольга Сечина действительно подала иск против «Новой газеты» из-за статьи о яхте. Но он не стал комментировать, будет ли глава компании Игорь Сечин присоединяться к иску или подавать другой иск от своего имени.

В начале августа «Новая газета» опубликовала расследование, в котором утверждает, что супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина отдыхала на яхте St. Princess Olga стоимостью $100 млн. Такие выводы издание сделало, проанализировав фотографии из закрытого Instagram-аккаунта пользователя Olga Rozhkova (@olgarzs), которую издание назвало супругой Сечина. По мнению издания, некоторые из них были сделаны на суперъяхте St. Princess Olga.