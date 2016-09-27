Путин уволил 8 генералов в силовых ведомствах

На официальном портале правовой информации появился указ президента Владимира Путина, которым глава государства произвел ряд перестановок в силовых ведомствах страны.





Согласно тексту указа, в частности уволен со своего поста замглавы Главного управления обеспечения деятельности СК РФ генерал-майор юстиции Виталий Фролов. Кроме того в этом же ведомстве освобожден от должности замглавы процессуального контроля генерал-майор юстиции Дмитрий Шершаков. Своей должности лишился и руководитель главка СКР по Тамбовской области генерал-майор юстиции Александр Тисковский.





Академия управления МВД лишилась замначальника генерал-лейтенанта Василия Быкадорова. Заместитель начальника главного управления вневедомственной охраны МВД России генерал-майор полиции Алексей Лаушкин также значится в президентом указе уволенным с этого поста. В отставку отправлен и полковник внутренней службы Олег Правосуд, который занимал должность начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД.





В структуре МВД также уволены замминистра внутренних дел по Башкортостану Вячеслав Андреев, начальник главка по Красноярскому краю Вадим Антонов.



