РЖД застрахует свое имущество в "Согазе"

Российские железные дороги (РЖД) выбрали победителя конкурса на страхование движимого и недвижимого имущества на ближайшие два года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы тендера.





Победителем стала группа «Согаз», которая застрахует более 500 тысяч объектов, в том числе 80,6 тысячи зданий, 25 тысяч мостов, 118 тысяч единиц оборудования. Общая стоимость страховки составит около 5,8 триллиона рублей.





Согласно договору, имущество РЖД будет застраховано с 6 сентября 2016 года по 5 сентября 2018 года. Страховыми случаями по договору являются физическая утрата, гибель или повреждение имущества по любым причинам.



