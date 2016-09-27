100 российских спортсменов подали обращения о допуске на Паралимпиаду-2016

Более 100 российских спортсменов подали индивидуальные обращения в Международный паралимпийский комитет (МПК) о допуске на Паралимпиаду-2016 в Рио. Об этом сообщается на официальном сайте ПКР.

Когда будут рассмотрены эти заявки, не уточняется. В сообщении также говорится, что заявки не подавали представители командных видов спорта: волейбола сидя, голбола, футбола 5 на 5 и футбола 7 на 7.





В понедельник, 29 августа, ПКР заявил, что решение об отстранении российских спортсменов от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро распространяется и на Паралимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.



