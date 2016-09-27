100 российских спортсменов подали обращения о допуске на Паралимпиаду-2016
Более 100 российских спортсменов подали индивидуальные обращения в Международный паралимпийский комитет (МПК) о допуске на Паралимпиаду-2016 в Рио. Об этом сообщается на официальном сайте ПКР.
Когда будут рассмотрены эти заявки, не уточняется. В сообщении также говорится, что заявки не подавали представители командных видов спорта: волейбола сидя, голбола, футбола 5 на 5 и футбола 7 на 7.
В понедельник, 29 августа, ПКР заявил, что решение об отстранении российских спортсменов от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро распространяется и на Паралимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.
23 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе отстранение российских паралимпийцев от Игр 2016 года. 7 августа на основе доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена МПК принял решение о недопуске россиян до Паралимпиады.