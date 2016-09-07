Матвиенко предложила сократить объем медпомощи для безработных

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила снизить объем медицинской помощи для неработающих граждан. Об этом она заявила во вторник, 6 сентября, в ходе Межрегионального банковского совета, сообщает РИА "Новости".





Сославшись на данные Счетной палаты РФ, спикер отметила, что регионы ежегодно выделяют порядка 40 миллиардов рублей на оплату соцвзносов за неработающих россиян. "Молодые и здоровые, понятно, что они на что-то живут. Почему за них платят те, кто работает? Каждый должен нести свой чемодан", - сказала Матвиенко.





"Нужно либо обязать неработающих граждан платить взносы, либо снижать объем оказываемой медицинской помощи", - отметила сенатор. Она предложила профильным ведомствам - Минздраву и Минфину - подготовить соответствующие поправки в законодательство, а сенаторам - одновременно с внесением проекта федерального бюджета на 2017 год внести в Госдуму изменения в закон об обязательном медицинском страховании граждан. По словам Матвиенко, эти поправки должны быть подготовлены до 1 октября текущего года.





Похожую идею в 2013 году высказывал министр труда Максим Топилин. Он предлагал лишить неработающих россиян права на бесплатную медицинскую помощь, чтобы стимулировать к поиску работы или к переходу из нелегальной занятости в легальную.





В июле 2014 года сообщалось, что в бюджетных планах Минфина России на 2015-2017 годы есть предложение по введению частичной платы за полис ОМС для некоторых категорий неработающих граждан (кроме детей, пенсионеров и зарегистрированных безработных). При этом сумма, которую предлагалось оплачивать гражданам, должна была составить 18% от размера страхового взноса на ОМС, установленного на уровне 18 864,6 рубля.





Тогда Минздрав назвал эту инициативу преждевременной. "Данная инициатива с Минздравом России не согласовывалась. Поэтому говорить о том, что она в ближайшее время может быть положена в основу госполитики в сфере ОМС, более чем преждевременно", - заявлял пресс-секретарь министерства Олег Салагай.





Этой весной в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий исключить неработающих граждан из системы ОМС. Его автор, депутат от фракции "Единая Россия" Ильдар Гильмутдинов, объяснил инициативу повышенной нагрузкой на бюджеты регионов, связанной с нелегальной занятостью.



