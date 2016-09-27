Медведев увеличил уровень прожиточного минимума на 180 рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил постановление, увеличившее уровень прожиточного минимума в России. В целом по стране за второй квартал текущего года он вырос на 180 рублей — до 9956 рублей.

«... для трудоспособного населения — 10722 рубля, пенсионеров — 8163 рублей, детей — 9861 рублей», - уточняется новый уровень прожиточного минимума в документе.

В Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали появившуюся в СМИ информацию об исчерпании средств, предназначенных на социальные доплаты пенсионерам для доведения их до уровня регионального прожиточного минимума. Там отметили, что эти выплаты производятся и будут производиться в полном объеме.





По данным ПФР, федеральную социальную доплату получают почти 3,9 млн неработающих пенсионеров в 71 регионе - в среднем она составляет 1 958 рублей (в прошлом году было 1249 рублей). Численность получателей доплаты по сравнению с декабрем 2015 года увеличилось более чем на 1,5 млн человек.





«Риска нехватки средств на данную выплату нет. Расходы обеспечены переходящими остатками средств бюджета ПФР за предшествующие годы», - пояснила в комментарии НСН начальник департамента ПФР по взаимодействию со СМИ Марита Нагога. По ее словам, на федеральную социальную доплату неработающим пенсионерам ПФР выделит 100 миллиардов рублей. «Никаких опасений, что пенсионеры их не получат не было и быть не может», - заверила Нагога.