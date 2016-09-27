На счетах полковника милиции Захарченко обнаружены еще $300 млн.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на 53-летнего Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко.





«Всего обнаружено шесть таких счетов, преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделение Dresdner Bank, на каждом из которых находятся суммы от 45 до 47 млн евро. В общей сложности около 300 млн евро, — рассказал источник агентства. — Это колоссальные суммы, происхождение которых сейчас выясняется. Понятно, что речь идет не только о средствах „Нота-банка“, как это предполагалось ранее».



