На счетах полковника милиции Захарченко обнаружены еще $300 млн.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на 53-летнего Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко.
«Всего обнаружено шесть таких счетов, преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделение Dresdner Bank, на каждом из которых находятся суммы от 45 до 47 млн евро. В общей сложности около 300 млн евро, — рассказал источник агентства. — Это колоссальные суммы, происхождение которых сейчас выясняется. Понятно, что речь идет не только о средствах „Нота-банка“, как это предполагалось ранее».
Напомним, в ходе обысков в квартире у Дмитрия Захарченко было обнаружено около $125 млн и €2 млн. Источник «Ъ» в правоохранительных органах подтвердил, что эти деньги — часть средств, похищенных в ПАО «Нота-банк». По предварительным данным, они были переданы на хранение высокопоставленному полицейскому одной из фигуранток банковского дела. Полковник Захарченко, как предполагается, являлся участником преступной группы, похитившей средства банка.