Мощи Серафима Саровского отправят в космос

Святыня будет передана космонавтам экипажа МКС-49/50, сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии. Старт корабля "Союз МС-02" намечен на 23 сентября с космодрома Байконур.





"16 сентября после Божественной литургии в Троицком соборе Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий передаст частицу мощей святого преподобного Серафима Саровского представителям Центра подготовки космонавтов", - сказал представитель нижегородской епархии.





Он также пояснил, что мощи отправятся вместе с экипажем транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-02" в составе Сергея Рыжикова, Андрея Борисенко и Шейна Кимброу (NASA) на борт Международной космической станции. Планируется, что их полет продлится 155 суток.





"После окончания полета частица мощей батюшки Серафима будет передана для постоянного пребывания и поклонения верующих в храм в честь Преображения Господня в Звездном городке", - добавили в епархии.



