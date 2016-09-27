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Хакеры обнародовали вторую часть разоблачений WADA
15.09.2016
В ночь с 14 на 15 сентября хакерами была выложена в сеть вторая порция документов с данными спортсменов из базы данных Всемирного Антидопингового Агентства. Во второй части «разоблачений» уже не только спортсмены сборной США — там 25 атлетов из 8 стран мира.

В частности, среди прочих появились данные о том, что якобы допинг-тест в Рио не сдал наш боксер Миша Алоян. Согласно появившимся в сети документам, его допинг-проба в Рио дала положительный результат на стимулятор туаминогептан.

Однако, в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства (НЦВСМ), где тренируется, Алоян, уже заявили в интервью ТАСС, что запрещенных веществ спортсмен не принимал.

Чьи данные попали в сеть:

США

Бетани Маттек-Сандс (золото ОИ-2016 в миксте), теннис

Бритни Гринер (золото), баскетбол

Джек Конгер (золото в эстафете 4х200 вольным стилем), плавание

Кэтлин Бэйкер (золото в комбинированной эстафете 4х100), плавание

Дагмара Возняк (бронза в команде), фехтование

Деанна Прайс, легкая атлетика

Мишель Картер (золото в толкании ядра), легкая атлетика

Бэрон Маккуин, водное поло

Сэм Дорман (серебро в синхронных прыжках с трехметровой вышки), прыжки в воду

Тервел Длагнев, борьба

Великобритания

Крис Фрум (бронза в гонке с раздельным стартом), велоспорт

Брэдли Уиггинс (золото в командном спринте), велоспорт

Чарли Халл, гольф

Хизер Фишер, регби

Сэм Таунсенд, гребля

Германия

Роберт Хартинг, легкая атлетика

Кристина Обергфелль, легкая атлетика

Франциска Хентке, плавание

Кристиан фом Лен, плавание

Кристиан Райхерт, плавание

Дания

Пернилла Блюм (золото на дистанции 50 м вольным стилем и бронза в комбинированной эстафете 4х100), плавание

Польша

Наталья Мадай (золото в двойках парных), гребля

Чехия

Петра Квитова (бронза в одиночном разряде), тенис

Румыния

Роксана Когиану (бронза в восьмерках), гребля

На этот раз ВАДА достаточно оперативно успело выпустить пресс-релиз, подтвердив второй взлом своей базы данных, снова без каких-то доказательств попеняв в сторону России. Мол, почему это хакеры выкладывают в сеть конфиденциальные документы.

- ВАДА считает преступным это нападение, ведь в открытом доступе оказались персональные данные уже 29 спортсменов. И это все вызывает опасения за судьбу спортсменов, которые принимали участия в Олимпиаде 2016 года в Рио, - приводит официальный сайт WADA слова гендиректора организации Оливера Ниггли.

Далее же в релизе произносятся снова обвинения в адрес России:

- У нас нет сомнений в том, что хакерские атаки на WADA связаны с работой независимых комиссий Ричарда Паунда и Ричарда Макларена, которые обнаружили систему государственной поддержки допинга в России. В том случае, если хакерские атаки продолжатся, то это затруднит восстановление репутации России и перестройки антидопинговой программы в стране.

Как бы то ни было, хакеры на своем сайте оставили сообщение, что это не последняя серия «разоблачений» и новые документы скоро снова появятся в сети.

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