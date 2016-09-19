Путин и Медведев объявили о победе «Единой России» до подсчета голосов

Президент России Владимир Путин назвал «хорошим» результат «Единой России» на выборах. «Вот трудно, тяжело, а люди все равно за „Единую Россию“ проголосовали», — заявил Путин.
По его словам, партия «реально выполняет ту функцию, ради которой она создавалась — является мощным стабилизатором ситуации в стране».
«Интерфакс» также отмечает, что Владимир Путин рассказал, как смотрел новости по телевидению, где показывали его речь с призывом прийти на участки, и подумал: «Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел».
Премьер-министр страны и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что уже с уверенностью можно сказать о победе партии на выборах. «Результат очень хороший!» — сказал он. По словам премьера, такой результат позволит единоросам работать «на благо страны».