Путин и Медведев объявили о победе «Единой России» до подсчета голосов

Президент России Владимир Путин назвал «хорошим» результат «Единой России» на выборах. «Вот трудно, тяжело, а люди все равно за „Единую Россию“ проголосовали», — заявил Путин.





По его словам, партия «реально выполняет ту функцию, ради которой она создавалась — является мощным стабилизатором ситуации в стране».





«Интерфакс» также отмечает, что Владимир Путин рассказал, как смотрел новости по телевидению, где показывали его речь с призывом прийти на участки, и подумал: «Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел».



