Мутко продолжит руководить российским футболом

Министр спорта РФ Виталий Мутко переизбран на новый срок президентом Российского футбольного союза (РФС).
Глава Минспорта получил максимальную поддержку в ходе голосования делегатов внеочередной отчетно-выборной конференции РФС, проходящей в субботу в Москве.
Перед процедурой голосования свои кандидатуры сняли президенты Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин и Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов. Таким образом, участники внеочередной отчетно-выборной конференции РФС выбирали между действующим главой организации Мутко и тренером Валерием Газзаевым.
Голосование проводилось электронным способом при помощи пультов, при этом у каждого делегата была одна минута на принятие решения.
За Мутко проголосовали 65,2% (266 голосов).
Из 179 членов РФС на конференции присутствовали 164 делегата. Каждый делегат, аккредитованный региональными футбольными федерациями, имел четыре голоса, остальные - по одному. На конференции зарегистрировалось 79 представителей региональных федераций.