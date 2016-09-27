Мутко продолжит руководить российским футболом

Министр спорта РФ Виталий Мутко переизбран на новый срок президентом Российского футбольного союза (РФС).





Глава Минспорта получил максимальную поддержку в ходе голосования делегатов внеочередной отчетно-выборной конференции РФС, проходящей в субботу в Москве.





Перед процедурой голосования свои кандидатуры сняли президенты Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин и Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов. Таким образом, участники внеочередной отчетно-выборной конференции РФС выбирали между действующим главой организации Мутко и тренером Валерием Газзаевым.





Голосование проводилось электронным способом при помощи пультов, при этом у каждого делегата была одна минута на принятие решения.





За Мутко проголосовали 65,2% (266 голосов).



