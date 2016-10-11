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Путин, опасаясь ареста, отказался от встречи с Олландом в Париже
11.10.2016
В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин не поедет на встречу с французским лидером Франсуа Олландом в Париже. 

В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин не поедет на встречу с французским лидером Франсуа Олландом в Париже. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Президент принял решение отменить этот визит. Дело в том, что планировались некоторые мероприятия, связанные с открытием российского культурно-духовного центра, проведением одной из выставок», – сказал он.

Представитель Кремля добавил, что Путин «будет готов посетить Париж в то время, когда это будет комфортно для президента Олланда».

«Поэтому мы дождемся, когда это комфортное время настанет, и президент снова рассмотрит возможность нанесения такого визита в случае, если такой вопрос будет на повестке дня», – заявил Песков.

О том,что российская сторона решила отложить визит путина в Париж, ранее 11 октября сообщило агентство Reuters. По его данным, французская сторона объявила, что на встрече Путина и Олланда будет обсуждаться только Сирия, после чего Москва приняла решение отложить визит.

Визит Путина в Париж был запланирован на 19 октября. Первоначально предполагалось, что Путин обсудит с Олландом, помимо Сирии, ситуацию на востоке Украины.

В начале октября Олланд заявлял о своих сомнениях по поводу целесообразности встречи с Путиным. Отвечая на вопрос, что бы он сказал жителям Алеппо, французский лидер заявил, что они стали жертвами военных преступлений. "И те, кто совершил эти преступления, будут привлечены к ответственности, в том числе перед Международным уголовным судом", — сказал глава государства.

При этом он подчеркивал, что в случае, если встреча все-таки состоится, он заявит Путину о недопустимости поддержки сирийского правительства в Алеппо, потому что «это плохо для имиджа России».

Ранее 11 октября стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила 19 октября лидерам «нормандской четверки» (Путину, Олланду и президенту Украины Петру Порошенко) провести ужин в Берлине.

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