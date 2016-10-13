"Роснефть" принимает дела "Башнефти" с помощью ФСБ

«Роснефть» не проводит никаких выемок в «Башнефти», заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.





«Это силовики», – приводит его слова «Прайм».





Источник агентства в силовых структурах сообщил, что оперативные мероприятия проводит Федеральная служба безопасности. Собеседник издания затруднился сказать, с чем могут быть связаны эти мероприятия.





Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что в офисах «Башнефти» в Москве и Уфе отключили интернет и началась выемка документов. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев пояснил изданию, что в «Башнефти» проходит не выемка документов, а «передача дел».



