"Роснефть" принимает дела "Башнефти" с помощью ФСБ

«Роснефть» не проводит никаких выемок в «Башнефти», заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
«Это силовики», – приводит его слова «Прайм».
Источник агентства в силовых структурах сообщил, что оперативные мероприятия проводит Федеральная служба безопасности. Собеседник издания затруднился сказать, с чем могут быть связаны эти мероприятия.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что в офисах «Башнефти» в Москве и Уфе отключили интернет и началась выемка документов. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев пояснил изданию, что в «Башнефти» проходит не выемка документов, а «передача дел».
«Роснефть» закрыла сделку по покупке «Башнефти» 12 октября. Компания Сечина перечислила в федеральное казначейство 329,7 млрд рублей, президентом и председателем правления «Башнефти» стал вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин.