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Лениградская Правда
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Фрадков доведет РЖД до дефолта
18.10.2016
Источники газеты «Ведомости» рассказали о возможной причине задержки с назначением экс-директора СВР Михаила Фрадкова главой совета директоров РЖД.

По словам близких к менеджменту РЖД и Российскому экспортному центру собеседников газеты, это связано с тем, что Фрадков находится под санкциями. Он был внесен в черный список Евросоюза летом 2014 года.

«РЖД опасается, что если он станет председателем совета, то держатели ее еврооблигаций потребуют досрочного погашения по бумагам», — пишет издание.

«У РЖД денег нет, это будет дефолт», — сказал​ один из собеседников газеты.

Еще один собеседник издания, близкий к РЖД, рассказал, что перемен в менеджменте компании ждать не стоит. По его словам, Олег Белозеров останется президентом, а вице-премьер Аркадий Дворкович — председателем совета директоров.

Президент России Владимир Путин освободил Фрадкова от должности директора СВР 22 сентября в связи с выходом на пенсию. В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин предложил Фрадкову стать главой совета директоров РЖД, и уточнил, что его кандидатура будет выдвинута «в ближайшее время».

Фрадков занимал пост главы СВР с 2007 года. На его место был назначен спикер Госдумы шестого созыва Сергей Нарышкин.


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