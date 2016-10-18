Фрадков доведет РЖД до дефолта

Источники газеты «Ведомости» рассказали о возможной причине задержки с назначением экс-директора СВР Михаила Фрадкова главой совета директоров РЖД.





По словам близких к менеджменту РЖД и Российскому экспортному центру собеседников газеты, это связано с тем, что Фрадков находится под санкциями. Он был внесен в черный список Евросоюза летом 2014 года.





«РЖД опасается, что если он станет председателем совета, то держатели ее еврооблигаций потребуют досрочного погашения по бумагам», — пишет издание.





«У РЖД денег нет, это будет дефолт», — сказал​ один из собеседников газеты.





Еще один собеседник издания, близкий к РЖД, рассказал, что перемен в менеджменте компании ждать не стоит. По его словам, Олег Белозеров останется президентом, а вице-премьер Аркадий Дворкович — председателем совета директоров.





Президент России Владимир Путин освободил Фрадкова от должности директора СВР 22 сентября в связи с выходом на пенсию. В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин предложил Фрадкову стать главой совета директоров РЖД, и уточнил, что его кандидатура будет выдвинута «в ближайшее время».





Фрадков занимал пост главы СВР с 2007 года. На его место был назначен спикер Госдумы шестого созыва Сергей Нарышкин.