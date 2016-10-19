Дочь Путина финансируют госкомпании Роснефть, Транснефть и Росатом

Фонд «Национальное интеллектуальное развитие» («Иннопрактика»), которым руководит Екатерина Тихонова, в 2015 году получил целевых взносов на 425 млн руб. Ранее СМИ называли Тихонову младшей дочерью президента России.





Источник этих поступлений не указан и проверить его нельзя.





В 2015–2016 годах «Иннопрактика» выиграла госконтрактов почти на 452 млн руб. 179 млн руб. «Иннопрактике» принесли контракты «Роснефти», 221 млн руб. — контракты «Транснефти», 59 млн руб. — контракты «Росатома».





Таким образом, посчитали в ФБК, в 2015–2016 годах фонд Тихоновой без учета целевых взносов за 2016 году уже получил 877 млн руб.





Суть контрактов с госкомпаниями неясна. В разделе «наши результаты» на сайте фонда сообщается, что проведен некий Конгресс и реализованы некие проекты для тех же самых госкомпаний — Роснефть, Транснефть и Росатом. Никакой конкретики. Единственные регулярные и конкретные обновления по деятельности фонда — это публикация дайджеста новостей обо всем на свете.