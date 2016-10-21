Сечин заявил об афере с активами "Башнефти"

Глава купившей "Башнефть" госкомпании "Роснефть" Игорь Сечин впервые прокомментировал сделки ее предыдущих собственников: он заявил, что нефтесервисные активы компании в конце 2013 года были проданы вдвое дешевле рыночной стоимости - за 4 млрд рублей, хотя стоили 8 млрд. Купившая этот бизнес АФК "Система" с этим не согласна.





Сечин заявил: "Есть подрядчики, которые были выведены из состава "Башнефти". При оценке этих активов в 8 млрд рублей они были выведены почему-то за 4 млрд рублей". В дальнейшем этот же подрядчик получил выручку 53 млрд рублей и действующий контракт на 28 млрд рублей, добавил Сечин. В этот момент речь шла о социальной нагрузке, которую несла "Башнефть" в Башкирии, и Сечин предложил: "Может быть, тогда часть социальной нагрузки такие организации возьмут на себя с учетом эксклюзивности их работы в Башкирии?" (цитата по "Интерфаксу").





РБК и "Ведомости" полагают, что речь идет о компании "Таргин". Сумма сделки составила 4,1 млрд рублей, в результате чего АФК "Система" стала прямым акционером нефтесервисных активов. Сама "Система" в декабре 2014 года по решению Арбитражного суда Москвы вернула контрольный пакет "Башнефти" государству. Источник "Ведомостей" утверждает, что сейчас оставшийся под контролем "Системы" "Таргин" оказывает около 70% нефтесервисных услуг "Башнефти".





При этом в "Системе" утверждают, что 11 компаний, из которых сформирован "Таргин", были приобретены по рыночной цене, а для того, чтобы структура стала прибыльной, потребовалось вложить в нее около 12 млрд рублей. Там также утверждают, что все текущие контракты между "Таргином" и "Башнефтью" были заключены по итогам тендерных процедур по рыночным ценам.



