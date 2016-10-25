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В патронируемом Путиным океанариуме массово гибнут животные
25.10.2016
Очередная гибель животных произошла в Приморском океанариуме, находящемся под патронажем президента РФ Владимира Путина. На этот раз с интервалом в несколько часов в учреждении погибли два белобоких дельфина.
По словам директора океанариума Владимира Серкова, на место вскоре были вызвана правоохранители, началась внутренняя проверка: точная причина смерти остается неизвестной, однако местные СМИ сообщают, что перед гибелью у дельфинов изо ртов шла пена.
Событие привлекло к себе повышенное внимание в связи с тем, что менее недели назад в океанариуме был, по сведениям СМИ, забит молотком сивуч Старк, которого ранее выхаживали после обнаружения на острове Тюлений в Охотском море. Возможной причиной убийства стал испуг рабочего, который принял желание маленького Старка поздороваться за агрессию животного.
При этом тремя смертями история океанариума не ограничивается. Еще до открытия в нем гибли животные, на что жаловались сотрудники учреждения в анонимном письме: речь в нем шла о дельфинах, калане, нерпах, моржихе и рыбах.
Тем не менее, ученые ДВО РАН опровергли большинство сведений из анонимки, списав, в частности, гибель рыб из-за отключенной электроэнергии на вину строителя океанариума, не запустившего вовремя запасной генератор. При этом смерть моржихи от непонятным образом попавшего к ней в бассейн куска веревки все же пришлось признать.
После анонимки смерти продолжились: так, только с начала текущего года умерли дельфин Лео, белуха и двое моржей. В каждом случае работники океанариума находили оправдания: у дельфина был подорван иммунитет, белуха сама открыла решетку слива и задохнулась, а моржи не вышли из наркоза после операции по удалению клыков.
Приморский океанариум, расположенный на острове Русский, открылся для посетителей 3 сентября. Он является одним из крупнейших подобных объектов в мире. Общая площадь океанариума — около 35 тысяч квадратных метров. В главном корпусе располагаются аквариумы, тематические инсталляции, подводный тоннель длиной 70 метров с движущейся дорожкой, дельфинарий и отделение дельфинотерапии.
В комплексе аквариумов должны быть размещены более 500 видов морских и пресноводных животных: обитателей российских вод (Японского, Охотского, Берингова морей, озера Байкал, реки Амур, озера Ханка), полярных морей, тропических рек и Мирового океана.
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