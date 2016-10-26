Медведева эвакуировали из "Сколково"

Премьер-министра России Дмитрия Медведева эвакуировали с пленарной сессии форума "Открытые инновации" в Сколково вместе с другими участниками, после того как в здании, где проходило заседание, раздалось несколько хлопков и возник запах гари.





Кроме Дмитрия Медведева, в зале форума присутствовал вице-премьер Аркадий Дворкович, другие члены кабмина и представители бизнес-кругов.





Как сообщает корреспондент Интерфакса, хлопки внезапно прервали выступление вице-президента компании Astro Digital Екатерины Котенко. После этого ведущий сессии журналист Райан Чилкот призвал участников заседания покинуть зал.

"В силу вашей и нашей общей безопасности хотели бы сейчас, пока разбираются в техническом плане, что происходит, просьба потихонечку покидать зал. Пока разбираются, откуда этот звук. Я сам подумал, что это аплодисменты", - сказал он.





Позже агентству РИА Новости в пожарной охране "Сколково" объяснили, что хлопки были вызваны коротким замыканием.