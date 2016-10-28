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Для дочери Путина построят центр акробатического рок-н-рола
28.10.2016
Власти Москвы объявили конкурс на строительство центра акробатического рок-н-ролла комплекса "Жаворонки" на базе спортивной школы N29 "Хамовники" в Одинцовском районе, в которой занималась Катерина Тихонова - предполагаемая младшая дочь президента РФ Владимира Путина и вице-президент Всемирной конфедерации по акробатическому рок-н-роллу, сообщает телеканал "Дождь".

Как говорится на сайте департамента, конкурс на выполнение подрядных работ по строительству объекта объявило подведомственное департаменту казенное предприятие "Большая спортивная арена "Лужники".

По словам руководителя Департамента строительства города Москвы Андрея Бочкарева, подведение итогов конкурса запланировано на 9 ноября. Начальная (максимальная) цена контракта составляет два миллиарда рублей. Ввод спортивного комплекса в эксплуатацию планируется в 2019 году.

Тендер на два миллиарда появился на сайте госзакупок 13 сентября, а 24 октября был обновлен.

Проектом предусмотрено строительство общежития общей площадью 9100 кв. м на 300 мест со столовой на 150 мест, конференц-залом на 150 мест и залом для теоретических занятий на 150 мест.

Кроме того, планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью 12550 кв. м на 318 занимающихся, хозяйственно-бытового здания и здания контрольно-пропускного пункта.

В комплексе должны быть оборудованы батутный зал, зал акробатического рок-н-ролла с трибунами на две тысячи мест, хореографический и тренажерные залы, бассейн, оздоровительный центр и буфет для зрителей.

Подрядчику также нужно будет благоустроить прилегающую территорию площадью 9,1 гектара. В списке работ по благоустройству создание вертолетной площадки, обустройство тропиночной сети для прогулок и бега, "устройство малых архитектурных форм". Также проект предусматривает электроподогрев площадки перед главным входом.

Спортшкола, как подчеркивается на сайте департамента строительства, "является ведущим учреждением в Москве и в России по развитию акробатического рок-н-ролла" и "внесла большой вклад в развитие и укрепление спортивного престижа Москвы и России". На чемпионате России по акробатическому рок-н-роллу в 2014 году спортшколу представляла пара Иван Климов и Катерина Тихонова, заняв второе место.

Катерина Тихонова является вице-президентом Всемирной конфедерации по акробатическому рок-н-роллу, а также руководит фондом "Иннопрактика", в котором заявили, что не имеют отношения к новому спортцентру.

Исполнительный директор Всероссийской федерации акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова тоже сказала, что федерация "никакого отношения ни к каким проектам не имеет" и по поводу строительства у нее нет "никакой информации". "Вообще никакой. Даже ничего не могу прокомментировать. Давайте вы меня не будете интервьюировать", - заявила Ерастова.

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