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Путин решил стать отцом нации
1.11.2016
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о создании закона о российской нации.

"Но что точно совершенно можно и нужно реализовывать - это прямо над этим нужно подумать и в практическом плане начать работать - это закон о российской нации", - заявил Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в Астрахани в понедельник.

По его словам, в такой закон может вырасти стратегия по развитию национальных отношений в России.

"Нашу стратегию, которую мы с вами вместе вырабатывали, ее и преобразовывать - но только над этим нужно поработать тоже как следует", - сказал президент.

Он также поддержал предложение участников заседания провести год единства российской нации.

"Хорошее могло бы быть мероприятие. С привлечением всех, кто собрался сегодня здесь в этом зале - для того, чтобы мы вместе с вами поработали. Но только выбрать нужно этот год", - отметил президент.

В ходе совещания российский лидер также отметил, что пока не решен вопрос о специальной структуре, которая займется национальными вопросами на федеральном уровне.

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