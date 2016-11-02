Власти Москвы обязали Медведева убрать забор

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (Мосприрода) открыл административное дело по факту перекрытия берега реки Раменки в нарушение Водного кодекса РФ.

Речь идет об участке у реки при элитной жилой резиденции "Золотые ключи" на западе Москвы по адресу улица Минская, дом 1А, собственником одной из квартир в которой, согласно данным Росреестра, с 2000 года числится полный тезка премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.





ак говорится в официальном ответе департамента, ведомство 20 октября провело обследование, в результате которого выявило, что по указанному адресу имеется огороженный земельный участок, вплотную прилегающий к береговой полосе реки Раменки, являющейся объектом общего пользования. Этот участок огорожен забором, доступ на него осуществляется через КПП со шлагбаумом. Департамент информирует о возбуждении дела по ст. 8.12.1 КоАП ("Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе").





"Сейчас "элитным перекрывальщикам" грозит штраф до 300 000 рублей и предписание об устранении нарушений закона", - поясняет Навальный.



