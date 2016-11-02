Власти Москвы обязали Медведева убрать забор

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (Мосприрода) открыл административное дело по факту перекрытия берега реки Раменки в нарушение Водного кодекса РФ.
Речь идет об участке у реки при элитной жилой резиденции "Золотые ключи" на западе Москвы по адресу улица Минская, дом 1А, собственником одной из квартир в которой, согласно данным Росреестра, с 2000 года числится полный тезка премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
ак говорится в официальном ответе департамента, ведомство 20 октября провело обследование, в результате которого выявило, что по указанному адресу имеется огороженный земельный участок, вплотную прилегающий к береговой полосе реки Раменки, являющейся объектом общего пользования. Этот участок огорожен забором, доступ на него осуществляется через КПП со шлагбаумом. Департамент информирует о возбуждении дела по ст. 8.12.1 КоАП ("Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе").
"Сейчас "элитным перекрывальщикам" грозит штраф до 300 000 рублей и предписание об устранении нарушений закона", - поясняет Навальный.
О том, кто владеет квартирами в "Золотых ключах", в начале 2008 года подробно писала "Новая газета". В числе самих видных собственников оказался на тот момент кандидат в президенты Дмитрий Медведев, имеющий там квартиру совместно с женой. Как отмечало издание, Медведевым принадлежат апартаменты площадью 364,5 кв. м с четырьмя спальнями, тремя санузлами, кабинетом, столовой и просторной гостиной с литыми колоннами из горного хрусталя (согласно декларации Медведева, площадь квартиры чуть больше - 367,80 кв. м). В доме имеются сауна, фитнес-клуб, тренажерный зал, салон красоты, а во дворе - футбольная площадка. Под стеклянной крышей расположился уютный зимний сад. На тот момент соседями Медведевых по дому были многие известные бизнесмены и даже патриарх Алексий II (его квартира площадью 227 кв. м была оформлена под офис РПЦ).