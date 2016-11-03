Матвиенко попробовала рыбу фугу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Японию попробовала рыбу фугу, которая известна своей токсичностью. Она уточнила, что прежде, чем самой съесть японский деликатес, опробовала его на сотрудниках ФСО, сообщает «РИА Новости».





«Только по специальному разрешению поварам разрешают готовить эту рыбу. Сегодня мы эту рыбу пробовали, кстати, очень вкусно», — рассказала спикер Совета Федерации. Отвечая на вопрос, как сотрудники ФСО разрешили ей попробовать фугу, Матвиенко сказала: «Они сначала на себе попробовали, я час подождала».



