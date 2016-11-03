Матвиенко попробовала рыбу фугу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Японию попробовала рыбу фугу, которая известна своей токсичностью. Она уточнила, что прежде, чем самой съесть японский деликатес, опробовала его на сотрудниках ФСО, сообщает «РИА Новости».
«Только по специальному разрешению поварам разрешают готовить эту рыбу. Сегодня мы эту рыбу пробовали, кстати, очень вкусно», — рассказала спикер Совета Федерации. Отвечая на вопрос, как сотрудники ФСО разрешили ей попробовать фугу, Матвиенко сказала: «Они сначала на себе попробовали, я час подождала».
Спикер верхней палаты парламента также отметила, что любит японскую кухню.
В Японии фугу считается деликатесом, но употребляется редко из-за риска неправильного приготовления. Повар должен получить специальную лицензию, чтобы ее готовить. Внутренние органы рыбы фугу содержат смертельную дозу тетродотоксина. В основном он находится в печени и икре, желчном пузыре и коже. Тетродотоксин парализует мышцы и вызывает остановку дыхания. Противоядия для тетродотоксина в настоящее время не существует: помочь отравившемуся человеку можно лишь поддерживая работу дыхательной и кровеносной системы, пока яд не прекратит действовать.