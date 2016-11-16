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В ведомстве Чубайса прошли новые обыски
16.11.2016
В Ярославской области прошли обыски в кабинетах администрации Переславля-Залесского и в доме мэра города Дмитрия Кошурникова по делу о растрате принадлежащих "Роснано" средств на сумму более 1 миллиарда рублей при строительстве фармацевтического комплекса "НТ-Фарма". Одновременно следственные мероприятия проведены в офисе "Роснано" в Москве. Фигурантами возбужденного Следственным комитетом уголовного дела стали гендиректор фармацевтической фирмы ООО "НТ-Фарма" Рустам Атауллаханов и мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников.

Как говорится на сайте СК, главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении учредителя и генерального директора ООО "НТ-Фарма" Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова, а также в отношении Дениса Кошурникова.

Атауллаханов и Султанов подозреваются в растрате вверенного им имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), Кошурников - в превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ).

Как пояснили в СК, начиная с 2010 года, "Роснано" инвестировало в "НТ-фарма" более миллиарда рублей для строительства на территории Переславского района области фармацевтического производства вакцин и терапевтических биопрепаратов. Этот завод руководители проектной компании обязались построить и запустить к сентябрю 2012 года, однако этот срок неоднократно переносили. Следствие установило, что эти работы не производились, деньги, выделенные на них, были растрачены, а завод до сих пор не построен.

"С целью создания видимости выполнения проекта Атауллаханов и Султанов в 2011 году приобрели у принадлежащего Кошурникову ООО "Протэкт" земельный участок. При этом Кошурников на момент сделки являлся главой Переславского района, - сообщили в СК. - Данный участок находится на территории национального парка "Плещеево озеро", в связи с чем выдача разрешения на строительство без письменного согласования с Минприроды России была недопустима. Тем не менее, такое разрешение было выдано Кошурниковым".

В сообщении пресс-службы "Роснано" говорится, что "следственные действия в отношении одного из менеджеров "Роснано" могут быть связаны с задержкой строительства фармацевтического комплекса "НТ-Фарма".

"Роснано" начала инвестиции в этот проект в 2009 году совместно с пулом частных соинвесторов. Доля компании в проекте составляет 49%.

"В ходе реализации проекта у наших партнеров возникли трудности с графиком платежей, после чего "Роснано" приостановило свои инвестиции. Проект оказался под угрозой заморозки. Однако в прошлом году "Роснано" удалось найти нового частного инвестора, который заинтересовался вложениями в "НТ-Фарма" и приобрел 35,5% акций в компании. После того как средства от него начали поступать в проект, совет директоров "Роснано" также принял решение о продолжении финансирования в пропорциональной своему акционерному участию доле", - сообщает компания.

Сейчас строительство завершено, хотя и с существенным отставанием от первоначального графика; идет установка, тестирование и наладка оборудования.

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