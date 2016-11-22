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Ради дочери Путина снесут оздоровительный детский центр
22.11.2016
Центр акробатического рок-н-ролла для спортшколы Катерины Тихоновой - предполагаемой младшей дочери президента РФ Владимира Путина - будет строить ООО "Магнум". Предложение другого участника конкурса ООО "Строй-Система" было выгоднее - 1,696 млрд рублей, но комиссия сделала выбор в пользу "Магнума", выше оценив качество предлагаемых им работ.

Речь идет строительстве танцевального центра комплекса "Жаворонки" на базе спортивной школы N29 "Хамовники" в Одинцовском районе, где занималась Тихонова, которая, помимо приписываемого ей родства с главой РФ, известна как вице-президент Всемирной конфедерации по акробатическому рок-н-роллу и гендиректор фонда "Иннопрактика", участвующего в мегапроекте создания Научно-технологической долины МГУ.

По данным ЦУР, "Магнум" - компания бизнесмена Андрея Орлова, которая занимается спортивным строительством с 1995 года. За шесть лет организация заключила 150 госконтрактов на общую сумму 3,1 млрд рублей, ее выручка за 2015 год составила 2,7 млрд рублей. Компания, в частности, занималась оснащением спортзалов Арсенальной зоны Кремля, Академии МВД, Генштаба России, сочинского санатория ФСБ и мэрии Москвы. Эта компания выиграла соответствующий тендер казенного предприятия города Москвы "Большая спортивная арена "Лужники" стоимостью 1,935 млрд рублей.

Согласно техзаданию, на 39-м километре Минского шоссе "Магнуму" нужно построить физкультурно-оздоровительный комплекс площадью около 12,6 тыс. кв. метров на 318 человек с 25-метровым бассейном и общежитием площадью 9100 кв. метров на 300 мест. В рамках развития акробатического рок-н-ролла подрядчику также необходимо благоустроить 9,1 гектара территории участка: построить вертолетную площадку, разбить зоны отдыха с малыми архитектурными формами, установить ландшафтное освещение и видеонаблюдение по всему периметру.

Отдельным пунктом в техзадании госконтракта отмечается необходимость "сноса ветхих строений, демонтажа существующих инженерных сооружений". По данным ЦУР, в числе этих строений - корпуса бывшего детского оздоровительно-образовательного центра "Истра", в котором еще в начале июня отдыхали дети.

Детский центр "Истра" открылся в 1992 году. Земля центру была выделена на основании государственного акта на право бессрочного пользования земельным участком N821 от 2 апреля 1993 года. С 2000 года центр стал организовывать оздоровительные смены для детей и подростков "группы социального риска" - из малообеспеченных, социально незащищенных и неблагополучных семей.

После 2009 года в "Истру" с чередой проверок нагрянула служба финансового контроля департамента образования Москвы. В сентябре 2012 года была уволена директор центра Галина Потапчик, попытавшаяся оспорить законность претензий департамента в арбитраже.

В комментарии "Большому городу" в октябре 2012 года руководитель службы финансового контроля департамента образования Москвы Алена Шахова заверяла, что ни о каком закрытии "Истры" не может быть и речи: "Центр получит постоянного директора, и все встанет на свои места".

В итоге центр перестал принимать малообеспеченных детей, рассказал ЦУР бывший замдиректора и старший педагог лагеря Григорий Карцев. Но, по его словам, дети все равно могли приезжать в лагерь по льготным путевкам, просто финансировали их уже другие структуры. Минувшим же летом здесь успели отдохнуть лишь каратисты, а потом детский центр закрыли окончательно. 13 сентября был объявлен тендер на строительство центра акробатического рок-н-ролла. Снос "Истры", согласно проекту госконтракта, должен начаться уже в декабре.

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