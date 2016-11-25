Кабаева хранила деньги в лопнувшем банке "Пересвет"

В банке "Пересвет", основным акционером которого является РПЦ, держали свои сбережения российские олимпийцы, выяснил Forbes.





Как сообщил журналистам источник в банке, в "Пересвете" раньше лежали деньги олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой, боксера-тяжеловеса Александра Поветкина, волейболистки Екатерины Гамовой.





Кроме того, по словам собеседника издания, клиентами "Пересвета" также были призеры Олимпиад 2000, 2004 и 2008 годов - синхронистки Елена Азарова, Эльвира Хасянова, Ольга Брусникина, метательница молота Ольга Кузенкова, боксер Гайдарбек Гайдарбеков, пятиборец Андрей Моисеев и борец греко-римского стиля Хасан Бароев.





Проблемы в банке "Пересвет" начались в середине октября. Тогда ЦБ РФ назначил временную администрацию по управлению банком сроком на шесть месяцев. На период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов банка "Пересвет" были приостановлены. Кроме того, ЦБ РФ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.



