Медведев: снижать температуру горячей воды в домах не будут

В России не будут снижать нормативы температуры горячей воды для подачи в жилые дома. Об этом 29 ноября объявил премьер-министр Дмитрий Медведев.





«Чтобы не создавать проблем, я принял решение вообще отказаться от этой идеи. Так что дискуссия закрыта. Можете всех успокоить, вода будет не только теплая, но и горячая», — пояснил глава правительства.





Медведев добавил, что обсуждал вопрос снижения температуры воды с экспертами и выяснил, что есть «целый ряд проблем, которые можно устранить в водопроводной сети горячего водоснабжения, только если вода прогревается до 60-70 градусов».





С предложением понизить с 60 до 50 градусов температуру горячей воды в кране в начале ноября 2016 года выступил Роспотребнадзор. Ведомство посчитало, что такая мера позволит снизить тарифы на водоснабжение и не повредит здоровью граждан.



