Греф переоделся инвалидом и попытался получить кредит в Сбербанке

Глава Сбербанка решил лично проверить, как работают сервисы его организации для людей с ограниченными возможностями, и прибег к специальной маскировке.





Он переоделся инвалидом, у которого есть проблемы со слухом и зрением. В темных очках, в которых Греф действительно ничего не видел, и со слуховым аппаратом в виде наушников Греф вошел в банк, чтобы оформить кредит.









Сообщается, что менеджер ни о чем не догадался и работал с «инвалидом» по обычной схеме.





До того как кредит был оформлен, Греф прервал проверку, которой остался недоволен. Менеджеру были переданы «спецсредства» - очки и наушники, чтобы тот смог убедиться, что проверяющий действительно ничего не видел и не слышал.



