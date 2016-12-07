Власти Израиля хотят отобрать у Медведева беспилотник

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит поручил проверить, имел ли право министр сельского хозяйства дарить российскому премьеру Дмитрию Медведеву беспилотник за 50 тысяч долларов.





Беспилотник Sniper был подарен главе российского правительства министром сельского хозяйства Израиля Ури Ариэлем, когда они вместе осматривали научно-исследовательский центр в пригороде Тель-Авива.





Медведев пришел в восторг от небольшого дистанционно управляемого вертолета для сельскохозяйственного мониторинга, оснащенного инфракрасной камерой и бортовым компьютером. В итоге российский премьер стал счастливым обладателем дорогой "игрушки".





Израильские исследователи из института Вулкани, которым ранее принадлежал беспилотник стоимостью примерно 50 тысячи долларов США, явно не ожидали такой щедрости от своего министра. Ученые заявили, что теперь не смогут проводить важнейшие исследования в области сельского хозяйства.





При этом, правда, выяснилось, что в Израиле "забыли" передать Медведеву операционную систему и пульт дистанционного управления, без которых беспилотник оказался бесполезной грудой металла.





Тем не менее, протест по поводу подарка выразили в Испании, где был изготовлен аппарат. В МИД страны завили, что вертолет-беспилотник был разработан с использованием технологий двойного назначения, передача которых в Россию ограничена в связи с санкциями. Иными словами, аппарат может использоваться как для сельскохозяйственных, так и для оборонных нужд.



