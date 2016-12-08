Госпакет акций «Роснефти» купил международный консорциум

Пакет с 19,5 процента акций «Роснефти» купил консорциум, в который вошли швейцарский трейдер Glencore и Катарский суверенный фонд (Qatar Investment Authority, QIA). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





По его словам, 7 декабря исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин доложил о завершении сделки Владимиру Путину. В российский бюджет поступит 10,5 миллиарда евро, вырученные в результате продажи акций, сообщил Песков.





Он добавил, что президент поручил Сечину проработать с Центробанком и правительством «схему действий по конвертации» «значительного объема валюты», который поступит в страну, чтобы «избежать каких-либо колебаний курса».





Кроме того, Путин попросил Сечина пригласить в Россию и принять на высоком уровне «инвесторов наших, новых участников и акционеров компании „Роснефть“».



